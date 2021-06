Ivan Perisic könnte zum FC Bayern zurückkehren

Die Zukunft des kroatischen Flügelstürmers Ivan Perisic ist offen. Eine Rückkehr zum FC Bayern ist möglich.

Der 32-Jährige ist noch für eine weitere Saison an Inter Mailand gebunden. Ob er diesen Vertrag auch erfüllt, ist aber fraglich. Stattdessen könnte in diesem Sommer wieder ein Wechsel anstehen. Im Rennen ist laut “tz” auch der FC Bayern. Dort spielte der Angreifer bereits während der Saison 2019/20 und war Teil des erfolgreichen Triple-Gewinners. Die Münchner suchen noch einen neuen Spieler für den Flügel. Perisic könnte also eine Option sein. Auch Eintracht Frankfurt und Hertha BSC zeigen angeblich Interesse.

psc 9 Juni, 2021 10:16