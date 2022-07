Jahre beim FC Bayern für Arp “keine verlorene Zeit”

Fiete Arp wechselte 2019 mit grossen Hoffnungen vom HSV zum FC Bayern. Den grossen Durchbruch bei den Profis schaffte er nicht, dennoch sieht er die Zeit positiv.

Für die erste Mannschaft des FC Bayern lief Fiete Arp nur ein einziges Mal auf. Trotzdem sei es “keine verlorene Zeit” gewesen, beteuerte der 22-jährige Stürmer nun in einem “Sky”-Interview.

Er habe “Erfahrungen gemacht, die die meisten nie machen werden. Darauf bin ich auch stolz und froh, dass ich sie machen konnte”, so der ehemalige deutsche Juniorennationalspieler. Nachdem er in der Vorsaison an Zweitligist Holstein Kiel verliehen wurde, gab der FC Bayern ihn jüngst fest an die Störche ab.

adk 10 Juli, 2022 11:58