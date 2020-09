Javi Martinez steht im Fokus eines saudischen Klubs

Noch immer ist unklar, so Javi Martinez seine Zelte künftig aufschlägt. Jetzt meldet ein Verein aus Saudi-Arabien Interesse an.

Der spanische Defensivstratege will den FC Bayern trotz Vertrag bis Juni 2021 mangels Perspektive auf regelmässige Einsätze in dieser Transferperiode verlassen. Zuletzt wurde über eine Rückkehr zu seinem Ex-Klub Athletic Bilbao spekuliert. Nun melt mit Al-Nasr aber auch ein saudischer Verein Interesse an Javi Martinez an. Finanziell dürfte die Offerte lukrativ sein. Allerdings sollen die Gespräche mit Bilbao schon sehr weit gediehen sein. Eine Rückkehr ins Baskenland scheint weiterhin die erste Option zu sein.

Ein Problem könnte die Ablöse sein: Die Bayern sollen 12 Mio. Euro fordern, Athletic hofft auf eine Summe von unter 10 Mio. Euro.

psc 8 September, 2020 14:33