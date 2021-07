Jérôme Boateng hat zwei konkrete Wechsel-Optionen

Das grosse Ziel von Jérôme Boateng sei, weiterhin in der Champions League zu spielen. Beim FC Sevilla würde sich dem Verteidiger diese Möglichkeit bieten. Und die Andalusier sollen dem 32-Jährigen laut dem italienischen Transferexperten Nicolo Schira sogar schon eine konkrete Offerte vorgelegt haben: einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr.

The free agent Jerome #Boateng has received 2 important bids in the last days: #Sevilla and #HerthaBSC are interested in him and have offered 2-years contract with option for another season. At Berlin he could finally play with his bro Kevin Prince, but at Sevilla can play UCL…

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 28, 2021