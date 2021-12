José Mourinho zeigt Interesse an einem Bayern-Star

José Mourinho hat im zentalen Mittelfeld seines Vereins AS Roma schon seit längerem einen Schwachpunkt ausgemacht und fordert für die Position einen Neuzugang. Neben den beiden Schweizer Nationalspielern Granit Xhaka (Arsenal) und Denis Zakaria (Gladbach) rückt nun auch Bayern-Profi Corentin Tolisso in den Mittelpunkt.

Laut einem Bericht des “Corriere dello Sport” möchte der portugiesische Starcoach den 27-jährigen Franzosen bereits in der Winterpause zu den Giallorossi holen. Der Vertrag von Tolisso beim FC Bayern läuft zum Saisonende aus. Obwohl er in den letzten Wochen aufgrund von Personalproblemen für Julian Nagelsmann ein wichtiger und zuverlässiger Wert im Zentrum ist, scheint eine Verlängerung des Kontrakts des Nationalspielers von Klubseite her nicht geplant zu sein. Tatsächlich ist sogar ein Abgang im Januar nicht ausgeschlossen. Dann würden die Bayern immerhin noch eine Ablöse erzielen.

Ob es tatsächlich soweit kommt, ist indes noch fraglich. Als potentielle Alternative hat Mourinho mit dem Österreicher Florian Grillitsch von Hoffenheim einen weiteren Bundesliga-Spieler ausgemacht. Romas Sportdirektor Tiago Pinto soll die Möglichkeiten eines Leihgeschäfts ausloten.

psc 13 Dezember, 2021 16:00