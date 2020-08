Joshua Kimmich spricht über das Ziel Henkelpott

Seit fünf Jahren spielt Joshua Kimmich mittlerweile bereits für den FC Bayern. Nun soll es endlich soweit sein mit dem grossen Traum vom Champions League-Triumph.

Am Sonntagabend bietet sich für den FC Bayern gegen Paris Saint-Germain die Gelegenheit zum zweiten Mal in der Klubhistorie ein Triple einzufahren. Für Defensivspieler Joshua Kimmich wäre es zugleich das erste in seiner Karriere. Im Interview mit dem britischen Fussballmagazin “FourFourTwo” sprach der 25-Jährige über seinen grossen Traum – und die Rückschlage der vergangenen Spielzeiten.

“Der Gewinn der Champions League ist ein grosses Ziel in meiner Karriere. Wir haben eine grosse Chance, aber die Situation ist nichtsdestotrotz seltsam, denn wir haben den ganzen Juli über eine Pause gehabt, während andere Länder ihre Ligasaison zu Ende gespielt haben”, sagte Kimmich über die Ausgangslage vor dem Endspiel. “Es ist schwer vorherzusagen, wie es enden wird. Wir haben bei Liverpool [das im Achtelfinale gegen Atletico verlor] gesehen, dass die Favoriten manchmal ausscheiden können, deshalb müssen wir in jedem Spiel bereit sein, egal gegen wen wir antreten. Das ist die Mentalität, die man bei Bayern haben muss.”

In den vergangenen Jahren an dem FC Liverpool und Real Madrid gescheitert, machte der Bayern-Star rückblickend nochmal klar: “Oh ja, es hat sehr geschmerzt. Im letzten Jahr war Liverpool einfach stärker als wir. 2018 hatten wir Pech, als wir gegen Real Madrid ausgeschieden sind. (…) Jetzt haben wir die nächste Generation im Team, da nur eine Hand voll die Champions League gewinnen konnte.”

adk 23 August, 2020 10:38