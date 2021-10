Julian Nagelsmann nennt einen Zeitpunkt für sein Karriereende

Der FC Bayern hat Julian Nagelsmann im Sommer mit einem Fünfjahresvertrag ausgestattet. Erklärt der 34-Jährige, “dass es fast unmöglich ist, so lange bei Bayern zu sein”, nennt er zudem einen Zeitpunkt, um seine Trainerkarriere endgültig zu beenden.

Mit seinen 34 Jahren zählt Julian Nagelsmann im Trainergeschäft noch zu den jungen Hüpfern. Doch der gebürtige Landsberger hat bei der TSG Hoffenheim, RB Leipzig und nun auch beim FC Bayern eindrucksvoll bewiesen, welch ein Fachmann er doch bereits ist.

So dürfte der Bayer darauf hoffen, beim FC Bayern eine möglichst erfolgreiche Amtszeit zu verbringen, die im besten Fall die Vertragserfüllung nach sich ziehen würde. “Ich probiere es auf jeden Fall”, sagte der Übungsleiter der Münchner in Toni und Felix Kroos’ Podcast “Einfach mal Luppen”.

Fragte Felix Kroos bei Nagelsmann nach, wann der perfekte Zeitpunkt wäre, um die Taktiktafel wegzuräumen und sich zur Ruhe zu setzen, entgegnete der Bayern-Coach: “In 15 Jahren wäre es gut, wenn ich dann kein Trainer mehr bin. Wo ich dann genau bin, weiss ich nicht, aber ich bin ein Freund der Berge. Grundsätzlich ist es mir wichtig, auch viele Interessen ausserhalb des Fussballs zu haben und das sind bei mir andere Sportarten, deshalb muss ich in einem Alter sein, wo ich mich noch bewegen kann.” Bis dahin will er jedoch noch möglichst viele Punkte und Titel sammeln – am besten mit dem FC Bayern.

adk 8 Oktober, 2021 13:14