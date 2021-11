Julian Nagelsmann findet den Wechsel von Rangnick zu ManUtd “geil”

Julian Nagelsmann ist höchst erfreut darüber, dass Ralf Rangnick das Traineramt bei Manchester United übernimmt.

Die offiziell Bestätigung steht zwar noch aus, doch der 63-Jährige wird ab nächster Woche bis zum Saisonende als Caretaker die Rolle des Cheftrainers bei den Red Devils übernehmen. Auf der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel gegen Arminia Bielefeld spricht Bayern-Coach Julian Nagelsmann über den Wechsel Rangnicks. Die beiden kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei RB Leipzig und zuvor auch schon Hoffenheim bestens. Und Nagelsmann freut sich über den neuen Job seines früheren Vorgesetzten und Trainerkollegen: “Ich finde es cool. Ich habe ihm sogar ‘geil’ geschrieben. Ich freue mich für ihn, ich mag ihn sehr gern. Er ist ein herausragender Trainer, der durch seine Art Manchester United unglaublich guttun wird – dem gesamten Klub. Einfach durch seine Power, durch die Art und Weise, wie er Fussball spielen wird, die schon total different zu dem ist, was da in den letzten Jahren passiert ist.”

Nagelsmann wünscht sich sogar, dass Rangnick über diese Spielzeit hinaus Trainer von ManUtd bleibt: ” Ich wünsche mir ehrlich gesagt, dass er länger Trainer ist als bis zum Sommer, auch wenn er danach vielleicht eine beratende Tätigkeit hat.”

psc 26 November, 2021 15:28