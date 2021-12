Julian Nagelsmann stellt sich stramm hinter Joshua Kimmich

Der ungeimpfte Bayern-Profi Joshua Kimmich verpasst die restlichen Spiele des Jahres, da er wegen seiner Corona-Infektion Wassereinlagerungen in der Lunge hat. Von seinem Trainer Julian Nagelsmann erhält der 26-Jährige weiterhin volle Rückendeckung.

Die Kritik an Kimmich wegen dessen Entscheidung sich nicht gegen Corona impfen zu lassen, war in den vergangenen Wochen zum Teil gross. Sein Trainer stellt sich aber weiterhin vor den Mittelfeldprofi: “Er wurde zum Sündenbock gemacht, das ist er nicht. Er hat eine Entscheidung getroffen, eine Impfpflicht haben wir noch nicht. Wir müssen Meinungen in allen Bereichen in Deutschland zulassen. Sonst geht es, auch in der Politik nur stromlinienförmig.” Nagelsmann betont zudem, dass der Spielmacher so schnell wie möglich auf den Platz zurückkehren möchte: “Er ist psychisch stabil, ein Vollblutspieler, der immer auf dem Platz stehen will. Er war jetzt fünfeinhalb Wochen nicht auf dem Platz, das ist auch für einen Kimmich viel. Ich wäre da auch etwas frustriert, ehrlich gesagt, wenn ich mich nicht bewegen kann.”

