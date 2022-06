Julian Nagelsmann ist im Werben um Sadio Mané voll eingebunden

Liverpool-Stürmer Sadio Mané ist beim FC Bayern derzeit Transferkandidat Nummer 1. Auch Julian Nagelsmann ist ins Werben um den 30-jährigen Senegalesen eingebunden.

Wie “Sport 1” berichtet, führte der Trainer des deutschen Rekordmeisters schon mehrere Gespräche mit Sadio Mané. Darin hat der Coach dem Stürmer seine Philosophie und Denkweise vermitteln wollen und wohl auch können. Medienberichten zufolge zieht es den Reds-Stürmer sehr stark zu den Bayern. Mit den Münchnern soll er sich sogar schon über einen Dreijahresvertrag einig sein. Nun geht es darum, ob sich die beiden Klubs auch bezüglich Ablöse finden. Hier soll die Differenz noch relativ gross sein: Die Bayern starteten mit einem 30 Mio. Euro-Angebot, Liverpool pochte zunächst auf 50 Millionen.

Nagelsmann möchte in der kommenden Saison übrigens gerne auf Mané und Serge Gnabry zählen. Letzterer steckt bekanntlich in Vertragsgesprächen mit den Münchnern, die bislang allerdings nicht fruchten. Ein Verkauf in diesem Sommer – ein Jahr vor Vertragsende – ist daher nicht ausgeschlossen. Dies würde aber nicht dem Wunsch von Nagelsmann entsprechen.

psc 3 Juni, 2022 09:53