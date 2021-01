Juve könnte Douglas Costa-Leihe abbrechen

Juventus ist mit dem Saisonverlauf seines Flügelstürmers Douglas Costa beim FC Bayern alles andere als zufrieden und denkt sogar über einen vorzeitigen Abbruch der Leihe nach.

Durch neue FIFA-Regularien ist dies in der Theorie denkbar. Douglas Costa nimmt in München aktuell nur eine Nebenrolle ein und wurde beim 2:1-Sieg gegen Freiburg am Wochenende von Trainer Hansi Flick sogar aus dem Kader gestrichen. Laut einem Bericht der “Gazzetta dello Sport” könnte sich Juve vorstellen, den 30-jährigen Brasilianer noch in diesem Monat zurückzuholen und dann an einen anderen Verein zu verleihen. Auch ein definitiver Verkauf ist denkbar.

psc 19 Januar, 2021 10:17