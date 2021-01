Juventus schaltet sich im Rennen um Zirkzee ein

Stürmertalent Joshua Zirkzee soll den FC Bayern im Januar noch verlassen. Angeblich bemüht sich neben dem FC Everton und dem FC Parma auch Juventus Turin.

Beim FC Bayern kommt Joshua Zirkzee im Sturm nicht an seinen Kollegen Robert Lewandowski und Eric Maxim Choupo-Moting vorbei, weshalb der Niederländer einen Vereinswechsel in Betracht ziehen soll. Der 19-Jährige will zu mehr Spielzeit kommen, könnte dies beim FC Everton oder dem FC Parma bekommen, die beide um ihn buhlen.

Laut “calciomercato.com” ist mit Juventus Turin nun aber sogar ein dritter, und wohl sogar der namhafteste Klub, im Rennen um den Youngster vom FC Bayern. Der italienische Rekordmeister ist, wie bereits von 4-4-2.ch berichtet, an Corentin Tolisso interessiert, Zirkzee steht offenbar ebenso auf dem Zettel. Dem Bericht nach stehe ein 18-monatiges Leihgeschäft zur Debatte.

adk 25 Januar, 2021 08:23