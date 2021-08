Keine Kaufoption: Alles klar für Zirkzee-Leihe

Der FC Bayern verleiht Stürmer Joshua Zirkzee ein weiteres Mal. Der 20-jährige Angreifer wird nach Belgien wechseln.

Wie deutsche und belgische Medien übereinstimmend berichten, wird Zirkzee die kommende Saison beim RSC Anderlecht bestreiten. Zwischen den Belgiern und den Bayern sind nur noch einige letzte Details zu klären. Durchgesickert ist mittlerweile, dass der Leihvertrag keine Kaufoption enthalten wird. In München glaubt man weiterhin an das Potential des niederländischen Stürmers und will künftig wieder Zugriff auf diesen haben. Eine Leihe nach Parma in der vergangenen Rückrunde war zuletzt von wenig Erfolg gekrönt.

psc 2 August, 2021 14:12