Doch keine Real-Pläne: Lewandowski fühlt sich in München wohl

Ein Gerücht aus Spanien liess am Mittwoch aufhorchen: Robert Lewandowski habe seinen Berater Pini Zahavi dazu angewiesen, ihn im Sommer zu Real Madrid zu lotsen, schrieb die “AS”. Es sind wohl haltlose Spekulationen.

Wie die “Bild” feststellt, ist an einem solchen Plan des polnischen Torjäger nichts dran. Vielmehr fühle sich Lewandowski in München nach wie vor wohl und plane auch seinen bis 2023 gültigen Kontrakt zu respektieren. Im Frühjahr 2022 soll es sogar Gespräche über eine nochmalige Vertragsverlängerung geben.

Ganz aus dem Nichts kommen die Real-Gerüchte indes nicht. Tatsächlich soll der 33-Jährige vor einigen Jahren mit einem Wechsel zu den Königlichen geliebäugelt haben. Die Bayern lehnten einen Abgang des Stürmerstars aber schon damals ab und verlängerten 2019 letztmals mit ihm. Ein Vorgehen, das in München natürlich niemand bereut. Lewandowski stellte in der vergangenen Bundesliga-Saison einen neuen Torrekord auf und trifft auch in dieser Spielzeit am Laufmeter.

psc 2 Dezember, 2021 16:48