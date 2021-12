Bayern-Profi Kingsley Coman liebäugelt mit einem ganz bestimmten Klub

Kingsley Coman ist noch bis 2023 an den FC Bayern gebunden und dort auch ein Leistungsträger. Dennoch könnte ein baldiger Wechsel anstehen. Ein Klub hat es dem 25-Jährigen offenbar ganz besonders angetan.

Laut Transferexperte Hadrien Grenier könnte sich Coman eine Rückkehr zu Paris St. Germain durchaus vorstellen. Der Flügelstürmer ist gebürtiger Pariser und war als Junior und bis 2014 auch für den Ligue 1-Klub aktiv. Danach führte sein Weg via Juventus zum FC Bayern, wo sein Vertrag noch anderthalb Jahre läuft. Die Bayern signalisieren grundsätzlich Interesse an einer Vertragsverlängerung, allerdings scheinen den Münchnern die Forderungen von Coman und dessen Berater Pini Zahavi derzeit deutlich zu hoch zu sein. Deshalb ist ein Transfer im kommenden Sommer nicht ausgeschlossen. In jenem Fall würde der Bundesligist noch eine stattliche Ablöse kassieren können.

Zurzeit scheint die Zukunft des Nationalspielers ziemlich offen. PSG ist zumindest eine Option.

psc 13 Dezember, 2021 12:03