Klopp äussert sich zu Manés Scheitern beim FC Bayern

Sadio Mané verliess den FC Liverpool 2022, um sich beim FC Bayern zu beweisen. Weil dem Senegalesen dies nicht gelang, wechselt er nun nach Saudi-Arabien. Jürgen Klopp bezieht Stellung.

Vor einem Jahr liess Jürgen Klopp Sadio Mané zum FC Bayern ziehen. Nach einer für den Angreifer verkorksten Saison in München zieht es ihn nun nach Saudi-Arabien zu Al-Nassr. "Ich weiss nicht, was schief gelaufen ist für ihn bei Bayern", sagte Klopp am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Singapur vor dem Testspiel gegen Bayern.

"Als er uns verliess, verliess er uns auf einem hohen Niveau, in wirklich guter Verfassung, er war ein Weltklassespieler", sagte Klopp über Mané und äusserte zu den möglichen Gründen für das Scheitern in München: "Ein neues Umfeld, neue Erwartungen vielleicht. Ich habe mit Sadio nicht darüber gesprochen." Bei Al-Nassr unterschreibt Mané derweil bis 2027. Verdienen soll er dort kolportierte 40 Mio. Euro netto pro Saison.

adk 1 August, 2023 14:19