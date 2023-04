Legionäre heute Ballermänner, Silvan Widmer assistiert

An diesem Samstag waren wieder zahlreiche Schweizer Legionäre auf den Fussballplätzen Europas unterwegs. Hier gibt es wie gewohnt die Übersicht zu den Leistungen unserer Schlachtenbummler.

Ruben Vargas (FC Augsburg): Kassierte schon nach wenigen Minuten aufgrund des Verhinderns der Ausführung eines Freistosses die Gelbe Karte. Eine halbe Stunde war vergangen, als Ruben Vargas jubeln durfte. Der Ball kam nach einem Corner zum Schweizer geflippert, der aus wenigen Metern einschob (Tor im VIDEO). Für Vargas war es das zweite Saisontor. Augsburg verlor sein Heimspiel gegen Köln am Ende trotzdem mit 1:3.

Djibril Sow (Eintracht Frankfurt): Der Zürcher und die Eintracht sind in der Bundesliga inzwischen seit sechs Spielen ohne Sieg. An der 1:3-Niederlage in Leverkusen konnte nicht mal ein Tor von Djibril Sow etwas ausrichten. Eine Viertelstunde vor Schluss stand er in der Mitte frei und schob den Ball fantastisch ins rechte Eck (Tor im VIDEO).

Gregor Kobel (Borussia Dortmund): War im Duell mit Urs Fischer kein einziges Mal ernsthaft gefordert, am Gegentreffer war er dann machtlos. Der BVB gewann mit 2:1 gegen Union Berlin und bleibt den Bayern damit dicht auf den Fersen.

Yann Sommer (FC Bayern): Eine Viertelstunde vor Schluss war er das erste Mal gefordert und verhinderte mit seiner Parade den Freiburger 1:1-Ausgleich. Am Ende blieb es auch dank dieser Parade von Yann Sommer beim knappen 1:0 des FC Bayern, der damit weiterhin Bundesliga-Tabellenführer bleibt.

Mainz 05 – Werder Bremen 2:2 (0:0)

Was für eine zweite Halbzeit, in der alle vier Toren der Partie fielen. Der Mainzer Edimilson Fernandes hatte eine gute Partie und lieferte kurz vor Abpfiff des ersten Durchgangs eine starke Hereingabe, die allerdings nicht verwertet wurde. In der 71. Minute ging er wieder mit nach vorne und scheiterte mit einem wuchtigen Schuss am Bremer Goalie.

Silvan Widmer ist endlich wieder dabei, und endlich überzeugt er auch wieder mit Leistung. War auf der rechten Aussenbahn ständiger Unruheherd und krönte seine Leistung mit der Vorarbeit des 1:0, das aus einem Gewusel heraus entstand. Auf Bremer Seite verteidigte der gebürtige Basler Milos Veljkovic ohne grosse Probleme.

Remo Freuler (Nottingham Forest): Die heutige Partie hatte Seltenheitswert für Remo Freuler, weil er zunächst auf der Bank Platz nehmen musste. Nach etwa einer halben Stunde wurde er eingewechselt. Nützte nichts, Nottingham verlor mit 0:2 bei Aston Villa. Für Trainer Steve Cooper war es das also.

Fabian Schär (Newcastle United): Knappes Ding, aber trotzdem gewonnen. In Brentford siegten Fabian Schär mit 2:1. Der Nati-Verteidiger hat sich keine schwachen Momente geleistet und kam unter anderem auf starke sechs geklärte Bälle.

Kwadwo Duah (1. FC Nürnberg): Obwohl er in dieser Saison nur selten herausragt und teilweise viel zu oft abtaucht, ist und bleibt Kwadwo Duah die Nürnberger Lebensversicherung. Nachdem ihm im Heimspiel gegen Karlsruhe der Ausgleichstreffer vor der regulären Spielzeit aufgrund einer Offsidestellung eines Mitspieler aberkannt wurde, machte er es in der Nachspielzeit besser und verwandelte einen Penalty (Tor im VIDEO). Duahs neuntes Saisontor.

aoe 8 April, 2023 18:05