Leipzig-Boss bestätigt, wie viel die Bayern für Julian Nagelsmann zahlten

Julian Nagelsmann wechselte im vergangenen Sommer von RB Leipzig zum FC Bayern. Der deutsche Rekordmeister liess sich das Engagement einiges kosten. Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff klärt nun darüber auf, wie viel Geld im Detail floss.

Gegenüber “Bild” spricht der RB-Chef Klartext. Zunächst holt er aus: “Da ich ein anständiger Geschäftsmann bin, haben wir nach der Anfrage die Gespräche geführt und die Latte für uns so hochgelegt, in der Hoffnung, dass es der FC Bayern nicht macht. Am Ende lagen 25 Millionen auf dem Tisch und wir haben es gemacht.” Der Erfolgstrainer unterzeichnete an der Säbener Strasse schliesslich einen Kontrakt bis 2026.

psc 10 Dezember, 2021 11:15