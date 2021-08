Leon Goretzka & FC Bayern: Schnelle Einigung in Sicht

Nachdem es lange gehakt hatte, könnte nun auch die Personalie Leon Goretzka beim FC Bayern rasch geklärt werden.

Laut “Bild” ist es möglich, dass der 26-jährige Mittelfeldspieler, genauso wie Teamkollege Joshua Kimmich, schon bald einen neuen Vertrag unterzeichnet. Die Gespräche wurden wieder aufgenommen und verlaufen positiv. Beide Seiten sind an einer weiteren Zusammenarbeit offensichtlich sehr interessiert. Goretzka stiess im Sommer 2018 von Schalke 04 zu den Münchnern und ist in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Seine starken Leistungen will er mit einem entsprechenden Vertrag honoriert sehen. Und möglicherweise werden ihm seine Wünsche nun erfüllt.

Die Bayern stehen unter Druck, da Goretzkas Vertrag bereits im Juni 2022 ausläuft und ein ablösefreier Abgang unbedingt verhindert werden soll.

psc 5 August, 2021 11:36