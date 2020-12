Leroy Sané erhält ein Sonderlob von Hansi Flick

Leroy Sané, der zuletzt einige Kritik einstecken musste, wird nach seinem Auftritt beim 2:1-Sieg gegen Wolfsburg von Trainer Hansi Flick in den höchsten Tönen gelobt.

Der Münchner Trainer will seinen Spieler offenbar nach der harten Kritik extra pushen. Flick sieht Sané inzwischen auf einem “sehr, sehr guten Weg”. Der Flügelflitzer habe gegen die Wölfe “die ein oder andere Aktion gezeigt, was für eine Qualität er hat, was für eine Dynamik er haben kann.”

Grundsätzlich fordert Flick weiterhin Geduld aufgrund der Verletzungen, die Sané überstehen musste.

psc 17 Dezember, 2020 09:58