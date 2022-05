Lewandowski: “Schwer zu sagen, dass ich nächste Saison für Bayern spiele”

Robert Lewandowski untermauert abermals, den FC Bayern bereits diesen Sommer verlassen zu wollen. Die Situation sei schwierig, so der Pole.

Seinen 2023 auslaufenden Vertrag beim FC Bayern will Robert Lewandowski nicht verlängern. Der 33 Jahre alte Stürmer peilt dafür schon in diesem Sommer den Wechsel an, möchte dem Vernehmen nach unbedingt zum FC Barcelona wechseln. Ob ihm die Freigabe erteilt wird?

“Meine Zukunft hängt von mehreren Faktoren ab, ich denke, meine Situation ist klar und es macht keinen Sinn, darüber zu sprechen. Es ist schwer zu sagen, dass ich nächste Saison für Bayern spiele”, sagte der amtierende FIFA-Weltfussballer gegenüber “ELEVEN SPORTS PL”. “Ich kann mir nicht vorstellen, dass man aktuell mit dem FC Barcelona mehr gewinnen kann als mit Bayern München”, sagte derweil Ex-Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge über den Wechselwunsch von Lewandowski bei “Bild-TV” und erklärte: “Was kann Barcelona mehr bieten im Moment? Da fällt mir nichts ein, wenn ich ehrlich bin.”

adk 29 Mai, 2022 16:15