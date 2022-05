Lewandowski spricht bereits offen von Bayern-Abgang

Robert Lewandowski könnte den FC Bayern im Sommer verlassen. Der Pole hat sich dazu nun selbst geäussert.

“Gut möglich, dass es mein letztes Spiel für den FC Bayern war”, sagte Robert Lewandowski nach dem 2:2 gegen den VfL Wolfsburg bei der Streaming-Plattform “Viaplay”. Der 33 Jahre alte Stürmer erklärte: “Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber es könnte sein. Wir wollen die beste Lösung für mich und den Verein finden.”

Der polnische Nationalspieler ergänzte dazu bei “Sky”: “Ich habe gesagt, dass wenn ein Angebot kommt, dann müssen wir darüber nachdenken – auch für den Verein. Beide Seiten müssen an die Zukunft denken. Mehr kann ich nicht sagen.” Und weiter: “Klar, ich habe noch ein Jahr Vertrag. Ich habe aber gesagt, dass wir die beste Lösung für beide Seiten finden müssen. Wir müssen abwarten, was passiert.” Vertraglich ist Lewandowski noch bis 2023 an den FC Bayern gebunden. Seitens der Bosse wurde bislang die Haltung vermittelt, dass der Angreifer in diesem Sommer nicht wechseln darf. Der FC Barcelona soll an ihm dran sein.

adk 15 Mai, 2022 10:13