Lothar Matthäus ist von einem Bayern-Spieler ganz besonders begeistert

Lothar Matthäus hat den Supercup zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern (3:5) als Experte verfolgt. Ein Akteur des FC Bayern tat es dem Weltmeister von 1990 ganz besonders an.

Die individuelle Qualität des FC Bayern sei “in Deutschland nicht erreichbar”, schreibt Lothar Matthäus in einer Kolumne für “Sky”. Der 61-Jährige setzt fort: “Das gilt vor allem für Jamal Musiala.” Matthäus sass während des Spiels “neben Bundestrainer Hansi Flick und wir haben uns mehrfach angeschaut: Was macht er denn jetzt wieder? Wie er das Spiel immer wieder nach vorne angetrieben hat, war herausragend. Mit Musialas Fähigkeiten kann in Zukunft auch die deutsche Nationalmannschaft bei grossen Turnieren wieder um den Titel spielen”, glaubt der Rekordnationalspieler des DFB.

Daneben lobt Matthäus: “Auch Sadio Mane hat gegen Leipzig seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Er ist schnell, er ist trickreich. Er ist genau der richtige Spieler, für das System ohne echte Nummer Neun, das die Bayern jetzt nach dem Abgang von Robert Lewandowski spielen.”

adk 1 August, 2022 16:41