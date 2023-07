Lucas Hernandez feiert bereits mit künftigem Teamkollegen Verratti

Lucas Hernandez wird den FC Bayern verlassen und zu Paris St. Germain wechseln. Der französische Nationalspieler feiert sogar schon mit seinem künftigen Teamkollegen Marco Verratti.

Am Mittwochabend ist der 27-Jährige in einer Instagram-Story des Italieners aufgetaucht. Die beiden lauschten in einem Club gemeinsam einem Opern-Sänger, wie ein entsprechendes Video auf dem Portal von Verratti zeigt. Lucas Hernandez liess sich sogar selbst zu einer kleinen Gesangseinlage hinreissen und hatte sichtlich Spass.

In der kommenden Saison wird das Duo Seite an Seite für PSG auflaufen.

psc 6 Juli, 2023 13:58