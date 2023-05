Lucas Hernandez ist zurück im Mannschaftstraining

Bayern-Verteidiger Lucas Hernandez kann in der letzten relevanten Trainingswoche der Saison wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren.

Der 27-jährige Abwehrspieler zog sich an der WM in Katar gleich im ersten Spiel mit Frankreich einen Kreuzbandriss zu und hat deshalb den Rest der Saison verpasst. Auch im Saisonfinale der Münchner beim 1. FC Köln wird er am kommenden Samstag angesichts mangelnder Spielpraxis wohl keine wichtige Rolle einnehmen. Immerhin sollte er im Hinblick auf die kommende Spielzeit wieder voll einsatzfähig sein. Die Reha nach der schweren Verletzung lief für Hernandez nach Wunsch.

psc 23 Mai, 2023 13:24