Lutsharel Geertruida ist ein Ersatzkandidat für Pavard

Benjamin Pavard will den FC Bayern nach wie vor verlassen und könnte zu Inter Mailand wechseln. Als Ersatzkandidat gerät Lutsharel Geertruida in den Fokus.

Der 23-jährige Niederländer war in diesem Sommer zwischenzeitlich auch bei RB Leipzig ein Thema. Laut der Münchner "tz" wird der Name Geertruida nun auch an der Säbener Strasse gehandelt. Vertraglich ist der Innenverteidiger, der wie Pavard auch auf der rechten Abwehrseite spielen kann, noch bis 2025 an seinen Stammklub Feyenoord gebunden.

psc 21 August, 2023 13:40