Mainz-Angreifer Mateta mit Kampfansage Richtung Lewandowski

Jean-Philippe Mateta trifft für den FSV Mainz 05 wie am Fliessband – ebenso wie Robert Lewandowski dies für den FC Bayern macht. Nun gibt es eine Kampfansage in Richtung des Stürmers der Münchner.

Zehn Tore aus neun Pflichtspielen, davon sieben Treffer aus acht Bundesliga-Partien: Jean-Philippe Mateta ist für Mainz 05 fleissig am Tore erzielen. Gegen die TSG Hoffenheim (Sonntag, 18 Uhr) hat der Franzose die nächste Gelegenheit. Gleichzeitig orientiert sich der 23-Jährige an Robert Lewandowski, der für den FC Bayern am Samstag gegen den VfB Stuttgart (3:1) seinen zwölften Treffer in der laufenden Bundesliga-Saison erzielte.

“Zunächst will ich mehr Tore schiessen als in meiner ersten Saison in Mainz (14; d. Red.). Diese Zahl zu überschreiten, wird schon gut sein”, teilte Mateta beim französischen Fernsehsender “BFM TV” mit. “Aber, ich komme schon näher, deshalb schaue ich nach vorne. Ich bin Torjäger, also denke ich daran, als bester Torschütze abzuschliessen. In Mainz ist es zwar schwieriger, Tore zu erzielen als beim FC Bayern, aber warum nicht?”, so der Knipser der 05er, der Lewandowski um die Torjäger-Kanone bis zum 34. Spieltag Konkurrenz machen will.

adk 29 November, 2020 12:59