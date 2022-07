Management von Bayern-Kandidat de Ligt stellt Gespräche mit Chelsea ein

Der FC Bayern will Matthijs de Ligt unter Vertrag nehmen. Der Niederländer soll wiederum zum deutschen Rekordmeister wechseln wollen.

Wie die “Bild” berichtet, ist Hasan Salihamidzic am Mittwoch nach Italien gereist, um mit Juventus über einen Transfer von Matthijs de Ligt zu verhandeln. Konkrete Zahlen kamen demnach noch nicht auf den Tisch, allerdings sollen die Turiner nun Bescheid wissen, dass de Ligt an die Isar wechseln will.

Offenbar hat das Management von de Ligt sogar Gespräche mit anderen Vereinen eingestellt. Konkret dürfte es sich dabei um den FC Chelsea handeln, der ebenfalls am 22 Jahre alten Innenverteidiger interessiert sein soll. De Ligt möchte am liebsten zum FC Bayern wechseln. Juventus scheint unterdessen ab einer Summe von 75 Mio. Euro gesprächsbereit zu sein.

adk 7 Juli, 2022 11:21