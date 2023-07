Das Neuer-Comeback verzögert sich: Yann Sommer bleibt erst einmal

Die Rückkehr von Manuel Neuer ins Mannschaftstraining des FC Bayern verzögert sich. Dies hat auch unmittelbare Auswirkungen auf die Zukunft von Yann Sommer.

Laut "Sky" wird Neuer in der kommenden Woche beim Trainingsauftakt der Münchner nicht dabei sein. Stattdessen stehen beim 37-jährigen Mannschaftskapitän erst einmal weitere Untersuchungen an. Neuer hat sich Ende des vergangenen Jahres einen Unterschenkelbruch zugezogen und befindet sich seither in der Reha. Wann er wieder voll belastbar ist und auch für Spiele infrage kommt, bleibt erst einmal unklar. Trotzdem sei das ganze kein Rückschlag: Vielmehr sei von Anfang an klar gewesen, dass Neuer langsam wieder herangeführt werden muss und nichts überstürzt wird.

Für die übrigen Spieler stehen bei den Bayern am 13. Juli die obligatorischen Medizinchecks an, einen Tag später werden die Leistungsdiagnostik und weitere Tests durchgeführt. Am 15. Juli findet dann am Tegernsee ein fünftägiges Trainingslager an. Neuer wird da wohl noch individuell trainieren. Ob er das Team auf die Asien-Reise nach Tokio und Singapur (24. Juli bis 3. August) begleitet, ist ebenfalls fraglich. Realistischer sei es, dass er da weiterhin an der Säbener Strasse trainiert. Dennoch bleibt der Plan, dass Neuer zum Saisonstart im August wieder voll da ist und auch mittun kann.

Die Entwicklungen haben aber auch Auswirkungen auf Yann Sommer: Dieser wird wohl erst einmal keine Freigabe für einen Wechsel erhalten. Zumindest dann nicht, wenn er nicht durch einen anderen Keeper ersetzt wird. Inter Mailand soll indes grosses Interesse am 34-Jährigen signalisieren (4-4-2.ch berichtete).

psc 7 Juli, 2023 14:14