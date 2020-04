Manuel Neuer: Neue Infos zur Vertragsverlängerung

Zwischen Manuel Neuer und der Klubführung des FC Bayern kriselte es zuletzt ein wenig. Grund waren die Gespräche über eine Vertragsverlängerung. Obwohl diese harzig verlaufen, ist eine Unterschrift des 34-Jährigen sehr wahrscheinlich.

Laut “Sport Bild” wissen beide Parteien sehr wohl, was sie aneinander haben und werden sich letztlich wohl auch finden. Ein Angebot zur Verlängerung mit verbesserten Konditionen liegt vor und soll nicht noch einmal nachgebessert werden. Dies scheint für Manuel Neuer aber auch kein Problem zu sein. Vielmehr forderte der 34-Jährige am Wochenende mit einem Interview in der “Bild am Sonntag” vor allem mehr Wertschätzung. Diese soll er nun auch kriegen.

Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge lobte den Goalie zu Beginn dieser Woche und zeigte sich optimistisch, dass die Zusammenarbeit weitergeht. Eine monetäre Strafe für das kritische Interview wird Neuer von Klub nicht kassieren. Vielmehr zeigt man Verständnis für seinen Standpunkt. Eine Vertragsverlängerung des deutschen Nationaltorhüters wird insgesamt als “sehr wahrscheinlich” bezeichnet.

psc 22 April, 2020 10:06