Manuel Neuer spricht öffentlich Klartext zu allen Gerüchten

Viel wurde in den vergangenen Wochen über die Gespräche zwischen Manuel Neuer und dem FC Bayern bezüglich möglicher Vertragsverlängerung geschrieben und spekuliert. Jetzt spricht der Bayern-Goalie Klartext.

Gemeinsam mit seinem Berater Thomas Kroth bezieht der 34-Jährige in der “Bild am Sonntag” Stellung. Zuletzt wurde berichtet, dass der Keeper beim FC Bayern einen Fünfjahresvertrag fordere. Er sagt jetzt, dass er beim FC Bayern bleiben möchte und stellt klar: “Ich möchte so lange spielen, wie ich fit bin. Aber vor allem möchte ich Vertrauen spüren, das ist mir das Wichtigste. Mir ist doch völlig klar, dass es utopisch ist, den Verein auf einen Fünfjahresvertrag, wie er angeblich im Raum steht, festzunageln.”

Mit seinen 34 Jahren könne er nicht abschätzen, wie es ihm mit 39 Jahren gehe. Deshalb mache dies Endgültigkeit, wie sie öffentlich suggeriert wurde, überhaupt keinen Sinn. Neuer formuliert seinen Wunsch wie folgt: “Ich möchte einen Vertrag haben, bei dem der FC Bayern und ich eine Win-win-Situation haben, mit dem alle glücklich sind. Ich will meine Leistung bringen, für die Mannschaft da sein und alles dafür geben, dass wir den maximalen Erfolg haben – mit 100 Prozent Leidenschaft. Dafür müssen die Voraussetzungen stimmen, darum geht es gerade.”

Berater Kroth sagt, dass sowohl die Angabe eines geforderten Fünfjahresvertrags wie auch jene bezüglich eines Jahresgehalts von 20 Mio. Euro falsch seien: “Ich kann klar sagen, dass wir in den Gesprächen, die ich mit Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn geführt habe, immer flexibel waren, was die Laufzeit betrifft.” Bezüglich Gehalt gehe es Neuer vor allem um eines: Wertschätzung.

Neuer ist irritiert darüber, dass Details nach aussen drangen. Offenbar werden diese nicht von seiner Seite an die deutschen Medien geleakt. Im Gespräch mit der Zeitung hält er fest: “Klar, das ärgert mich. Das kenne ich so nicht beim FC Bayern. Mir war immer wichtig, mit den Mitarbeitern in Führungspositionen vertrauensvoll zusammenarbeiten zu können – so loyal, wie ich mich als Spieler und Kapitän dem Verein gegenüber auch verhalte. Wenn jetzt Sachen offenbar gezielt nach außen getragen werden, ist das auch etwas, das den Bereich ‘Wertschätzung’ betrifft.”

Auch zur Verpflichtung von Alexander Nübel bezieht Neuer Stellung. Seine Sorgen sind nicht allzu gross. Letztlich wird der Trainer entscheiden, wen er spielen lässt: “Solange ich meine Leistung bringe, werde ich auch spielen, davon gehe ich fest aus.”

psc 18 April, 2020 21:11