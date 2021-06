ManUtd: Kingsley Coman ist die Alternative zu Sancho

Manchester United bemüht sich aktiv um Jadon Sancho und hat ein erstes Angebot für den englischen Nationalspieler abgegeben (4-4-2.ch berichtete). Sollte es mit einem Transfer des 21-Jährigen doch nicht klappen, würde bei den Red Devils offenbar Kingsley Coman in den Fokus geraten.

Der 24-Jährige befindet sich wegen unterschiedlichen Gehaltsvorstellungen in einem Vertragszwist mit dem FC Bayern. Eine Verlängerung über 2023 hinaus scheint in weiter Ferne. Sogar ein Verkauf in diesem Sommer soll nicht mehr ausgeschlossen sein. Laut “Sport 1” hat ManUtd beim deutschen Rekordmeister bereits sein Interesse an Coman hinterlegt.

Allerdings sollen die Münchner nur bei einem astronomischen Angebot schwach werden, zumal Trainer Julian Nagelsmann in der kommenden Saison auf den Flügelstürmer setzen möchte. Coman könnte in diesem Sommer also fast gleich teuer sein wie Sancho.

psc 11 Juni, 2021 09:11