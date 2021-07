ManUtd-Legende Ferdinand enthüllt: So landete Thiago bei Bayern

Thiago Alcantara verliess den FC Barcelona im Jahr 2013, um sich dem FC Bayern anzuschliessen. Doch der Spanier hat zuvor mit einem Wechsel zu Manchester United geliebäugelt.

Dass Thiago beim FC Bayern landete, war keine Selbstverständlichkeit. Der damalige Bayern-Coach Pep Guardiola hat einen Transfer des Mittelfeldspielers dringend gefordert. Doch Thiago selbst soll derweil auch noch andere Möglichkeiten geprüft haben. Dies verriet nun mit Rio Ferdinand ein früherer Profi von Manchester United.

“Bevor Thiago Barcelona verliess, rief er mich an”, berichtete der Engländer in der YouTube-Show “Vibe with FIVE”. Ferdinand erinnerte sich: “Ich kannte Thiago nicht, aber David de Gea gab ihm meine Nummer. Er rief mich an und sagte: ‘Ich würde gerne zu ManUnited kommen. Gibt es da jemanden, mit dem ich reden kann oder mit dem du reden kannst, nur um das Interesse zu sehen?”

Doch Manchester United soll kein konkretes Interesse an einer Verpflichtung bekundet haben. Am nächsten Morgen habe Thiago Ferdinand erneut angerufen. “Ich habe eine Nacht darüber geschlafen, kannst du mir etwas über ManUnited sagen, was da so los ist? Ich habe 24 Stunden Zeit, um eine Entscheidung zu treffen, sonst holt mich Pep nicht zu Bayern München””, gab Ferdinand Thiagos Worte wieder. Letztlich wechselte Thiago für 25 Millionen Euro vom FC Barcelona zum FC Bayern.

