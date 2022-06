Marc Roca keine Option mehr für Barça

Der FC Barcelona gilt als Schmelztiegel für Transfergerüchte. Marc Roca, der vor einiger Zeit mit einem Wechsel in die katalonische Metropole verbunden worden war, ist kein Thema mehr.

Der FC Barcelona nimmt Abstand von einer möglichen Verpflichtung von Marc Roca. Das geht aus dem Programm “Carrusel Deportivo” des spanischen Radiosenders “Cadena SER” hervor. Barça habe vor einigen Monaten Interesse an dem Mittelfeldspieler des FC Bayern bekundet, sich inzwischen aufgrund der massiven Finanzprobleme aber aus dem Rennen zurückgezogen.

An Rocas Situation ändert das nichts, der 25-Jährige wird den FC Bayern nach seinem zweijährigen Schattendasein in diesem Sommer sehr wahrscheinlich verlassen – und hat dafür auch einige Optionen zur Auswahl. Roca hatte in der Vergangenheit zwar stets betont, dass er gerne längerfristig in München spielen möchte. Nach der Verpflichtung von Ryan Gravenberch macht eine Weiterbeschäftigung aber keine Sinn.

Derweil prüft Roca mit seinem Management, welche Destination für einen Wechsel ausgewählt wird. Eintracht Frankfurt soll gesteigertes Interesse signalisieren. Des Weiteren gelten Leeds United, die AS Rom sowie Betis Sevilla als weitere mögliche nächste Stationen.

aoe 11 Juni, 2022 14:59