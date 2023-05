«Alles grösser» – Marcel Sabitzer vergleicht ManUtd mit dem FC Bayern

Marcel Sabitzer ist noch bis Saisonende vom FC Bayern an Manchester United ausgeliehen. Wo es für den österreichischen Mittelfeldspieler danach weitergeht, ist noch unklar. Der 29-Jährige stellt erst einmal einen Vergleich der beiden Vereine an.

Sabitzer sagt im Gespräch mit «Sky»-Reporter Florian Plettenberg, dass er in seiner Karriere schon viele Erfahrungen gesammelt habe. In Manchester sei aber alles noch grösser als in Münchnen: «Es gibt nicht mehr Leute, die sich um dich kümmern. Die Leute sind verrückt nach ManUtd. Das spürst du im Old Trafford. Ich kann einfach sagen, dass ich es hier geniesse und stolz bin, Teil dieses Klubs zu sein.

Eine Kaufoption für den Mittelfeldspieler besteht für ManUtd nicht. Die Red Devils sind aber sehr zufrieden mit den Leistungen des Spielmachers und könnten sich für einen Verbleib des Nationalspielers einsetzen.

psc 3 Mai, 2023 18:27