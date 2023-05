Matthäus-Empfehlung Serhou Guirassy beim FC Bayern kein Thema

TV-Experte Lothar Matthäus hat Stuttgarts Mittelstürmer Serhou Guirassy zuletzt als lohnendes Transferziel beim FC Bayern ins Spiel gebracht. Tatsächlich laufen in diese Richtung bislang aber keine Bemühungen.

Der 27-jährige Nationalspieler aus Guinea ist in dieser Saison von Stade Rennes an den VfB ausgeliehen und kämpft mit den Schwaben um den Klassenerhalt. Stuttgart besässe eine Kaufoption in Höhe von 9 Mio. Euro. Allerdings müsste zunächst noch ein Anschlussvertrag ausgehandelt werden. Eines scheint indes klar: Zu einem Wechsel zu den Bayern wird es für Guirassy laut «Sky» nicht kommen.

Demnach befassen sich die Münchner nicht wirklich mit dem Angreifer. Stattdessen stehen andere Stürmer im Fokus, etwa Randal Kolo Muani.

psc 10 Mai, 2023 14:12