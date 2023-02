Matthäus: «Ich traue Urs Fischer Bayern München zu»

Urs Fischer leistet mit Union Berlin starke Arbeit, ist in der Bundesliga vorne und im Achtelfinale der Europa League. Lothar Matthäus würde dem Schweizer sogar zutrauen, den FC Bayern coachen zu können.

Am Sonntag (17:30 Uhr) treffen im Topspiel der Bundesliga der FC Bayern und Union Berlin aufeinander. Julian Nagelsmann gegen Urs Fischer lautet das Duell der beiden Übungsleiter. Dabei könnte auch Fischer die Münchner trainieren, meint Lothar Matthäus.

«Ich traue Urs Fischer Bayern München zu», sagt der Weltmeister von 1990 im Interview mit dem «Blick». Deutschlands Rekordnationalspieler räumt ein: «Aber ich persönlich bin auch der Meinung, dass man Dinge, die funktionieren, nicht auseinanderbrechen sollte. Ich glaube, dass weder Urs Fischer noch Union im Moment einen Gedanken daran verschwenden. Aber irgendwann kommt bei ihm vielleicht der Gedanke, eine neue Herausforderung anzunehmen, möglicherweise einen grösseren Verein zu trainieren. Wo man vielleicht wirtschaftliche und sportliche Möglichkeiten vorfindet, die man bei Union nicht hat. Aber eben, ich glaube, der Zeitpunkt ist noch nicht gekommen, darum muss sich Union auch keine Gedanken machen.»

Matthäus erwartet indes ein enges Topspiel in der Bundesliga. «Beide Mannschaften wissen alles voneinander. Die Bayern werden natürlich viel mehr Ballbesitz haben, das wollen die Berliner. Sie werden dann versuchen, die Bayern aus der Kompaktheit heraus mit ihren schnellen Gegenstössen wehzutun. Sie spielen körperbetont, kompakt, sind kopfballstark, verlassen ihre Räume in der Defensive nicht. Natürlich hat Bayern die besseren Einzelspieler, bei Union steht der Mannschaftsgedanke über allem», so der 61-Jährige.

adk 26 Februar, 2023 09:12