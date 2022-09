Matthijs de Ligt gesteht Probleme bei den Bayern ein

Der niederländische Verteidiger Matthijs de Ligt musste sich direkt nach seinem Wechsel zum FC Bayern zunächst mit einer Reservistenrolle anfreunden. Der 23-Jährige gibt zu, dass er einige Startschwierigkeiten hatte.

De Ligt wechselte Mitte Juli für 67 Mio. Euro von Juventus nach München. Gleich bei seiner Ankunft wurde klar, dass er physisch noch nicht ganz auf der Höhe ist. Im Gespräch mit “Sky Italia” macht der Innenverteidiger keinen Hehl daraus, dass er bei den Bayern einige Startprobleme hatte. “In Italien geht es mehr um Taktik und Systeme. Es ist nicht so intensiv und vor allem wird weniger gesprintet. Ich habe am Anfang meine Probleme gehabt, weil ich die Intensität des Bayern-Trainings nicht gewohnt war, aber jetzt bin ich in guter Form.”

Derselben Ansicht wie de Ligt ist offensichtlich auch sein Trainer Julian Nagelsmann. Dieser beorderte den Nationalspieler zuletzt nämlich dreimal in Folge in die Startelf.

Der Abwehrspieler ist der Ansicht, dass er noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung ist und sieht noch weiteres Verbesserungspotential: “Ich spiele im Training gegen einige der besten Stürmer der Welt. Am Anfang war es ein bisschen kompliziert, aber ich lerne von Tag und Tag und werde immer besser. Das ist sehr wichtig für mich.”

psc 8 September, 2022 16:22