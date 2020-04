Mirlosav Klose liegt Angebot von anderem Bundesligisten vor

Miroslav Klose steht vor einer wichtigen Entscheidung: Setzt er seinen Weg als Trainer beim FC Bayern weg oder führt er die Karriere woanders fort?

Wie der “kicker” und die “Sport Bild” berichten, liegt dem Weltmeister von 2014 ein Angebot eines anderen Bundesligisten vor. Bislang war der 41-Jährige für die U17 des FC Bayern zuständig. Den Nachwuchsbereich wird er nun aber wohl verlassen. Einerseits ist Miroslav Klose als möglicher Assistent von Hansi Flick bei den Bayern im Gespräch, andererseits liegt ihm nun ein unterschriftsreifer Vertrag von einem anderen Klub vor. Dort würde er zunächst ebenfalls als Assistent beim Profi-Team eingesetzt.

Klar ist bisher einzig, dass Klose ab Juni beim DFB-Fussball-Lehrer-Lehrgang teilnimmt. Hansi Flick hofft, dass er daneben in München bleibt: “Ich schätze Miro sehr, er macht hier einen echt guten Job. Wir kennen uns lange. Die Erfahrungen, die er als Spieler in der Nationalmannschaft und in vielen renommierten Vereinen gemacht hat, prädestinieren ihn für einen Trainerjob”, sagte er jüngst in der “Sport Bild”.

