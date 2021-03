Müller über DFB-Comeback: “Dafür bin ich sicherlich offen”

Thomas Müller gibt sich offen! Und zwar würde der Offensivstar des FC Bayern ein Rückkehr-Angebot von Bundestrainer Joachim Löw wohl annehmen.

Beim FC Bayern überzeugt Thomas Müller mit konstant guten Leistungen. Dass seine Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft gefordert wird, ist daher nachvollziehbar. Im Interview mit der “Sportschau” deutete Bundestrainer Joachim Löw kürzlich an, sich mit diesem Szenario konkret auseinanderzusetzen. “Durch die Pandemie ist uns ein Jahr gestohlen worden”, sagte der Weltmeister-Trainer von 2014 und legte nach: “Man kann sich überlegen, ob man so einen Umbruch mal unterbricht, wenn es erforderlich ist.”

Müller lässt mit seinen Aussagen selbst darauf deuten, dass er gerne zurück ins DFB-Team und an der EURO teilnehmen würde. “Ich habe auf jeden Fall Lust, im Sommer nach Titeln zu jagen. Was dann am Ende passiert, das werden wir sehen. Ob im Champions-League-Finale, das ganz klar unser Ziel ist, terminlich für mich Schluss ist oder nicht, das schauen wir dann”, sagte der 31-Jährige nach dem 4:2-Sieg im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund gegenüber “Sky”.

Am Abend legte der Angreifer der Münchner im “Aktuellen Sportstudio” nochmal nach und bekräftigte: “Ich schaue zuversichtlich in die nächsten Wochen und Monate und konzentriere mich natürlich voll auf die Leistungen hier beim FC Bayern. Was danach kommt, dafür bin ich sicherlich offen.”

adk 7 März, 2021 10:47