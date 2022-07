Müller über Transfers von Konkurrent BVB: “Es tut der Liga gut”

Thomas Müller blickt der neuen Saison mit Vorfreude entgegen. Dass sich neben dem FC Bayern auch Borussia Dortmund namhaft verstärkt hat, findet der Weltmeister von 2014 gut.

Während der FC Bayern unter anderem Sadio Mané und Matthijs de Ligt holte, verpflichtete Borussia Dortmund Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, Karim Adeyemi und Sébastien Haller. Sahen sich die Münchner vielleicht auch deshalb gezwungen, kräftig zu investieren?

“Ich sehe es eher als eine Reaktion darauf, dass wir mit unserer Rückrunde und mit dem Abschneiden in der Champions League nicht zufrieden waren. Das war nicht unser Anspruch”, erklärte Thomas Müller nun der “Bild am Sonntag”. Der 32-Jährige betonte: “Nach meinem Verständnis vom FCB sollte es immer darum gehen, vor der eigenen Haustüre zu kehren, als sich zu sehr um die anderen Gedanken zu machen. Das ist auch jetzt der Fall und darum keine Antwort auf Dortmund. Aber ich finde es gut, dass sich auch beim BVB etwas rührt.” Ob der BVB dadurch nun zehn Punkte mehr abräumen wird, wird sich laut Müller erst noch zeigen: “Aber es tut der Liga gut. Es liegen Vorfreude und Spannung in der Luft!”

