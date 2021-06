Nach Bayern-Abgang: Martinez zieht es nach Katar

Neun Jahre lang diente Javi Martinez dem FC Bayern München, nun hat der Spanier einen neuen Verein gefunden: Er unterschreibt in Katar bei Qatar SC.

In einem auf Twitter veröffentlichten Video gibt Javi Martinez seinen Wechsel zu Qatar SC bekannt. “Hallo an alle meine Freunde beim Qatar Sports Club, ich bin glücklich euch sagen zu können, dass ihr mich sehr bald sehen werdet”, verkündete der Mittelfeldmann in der Videobotschaft.

Offizielle Angaben zu den Modalitäten des Engagements liegen bis dato noch nicht vor, werden aber folgen. Nach seinem Abgang beim FC Bayern München, wo sein auslaufender Vertrag nicht verlängert wurde, wurde auch über eine Rückkehr zu Athletic Bilbao spekuliert. Mit einem Comeback im Baskenland wurde es jedoch nichts.

adk 20 Juni, 2021 15:28