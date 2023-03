Nach Kreuzbandriss: Lucas Hernandez ist zurück im Lauftraining

Bayern-Profi Lucas Hernandez hat an der Säbener Strasse nach seinem an der WM erlittenen Kreuzbandriss wieder mit dem Lauftraining begonnen.

Der Franzose drehte am Donnerstag auf dem Trainingsgelände einige Runden und tätigt damit einen weiteren Schritt in der langen Reha. Hernandez verletzte sich an der WM in Katar im ersten Gruppenspiel Frankreichs gegen Australien und wird in dieser Saison keine Ernstkämpfe mehr bestreiten können. Im Hinblick auf die kommende Spielzeit will der 27-Jährige wieder angreifen.

Tolle Nachrichten von der Säbener Straße: @LucasHernandez ist wieder im Lauftraining! Erstmals nach seinem Kreuzbandriss bei der WM vor dreieinhalb Monaten @FCBayern #FCBayern #FCB pic.twitter.com/dSIpXnqnND — BILD FC Bayern (@BILD_Bayern) March 9, 2023

psc 9 März, 2023 11:51