Nach Zoff: Hansi Flick entschuldigt sich öffentlich bei Salihamidzic

Der FC Bayern will den Disput zwischen Trainer Hansi Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic definitiv hinter sich lassen. Der Coach hofft mit einer öffentlichen Entschuldigung Ruhe in die Sache zu bringen.

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart nimmt Flick erneut Stellung zum Disput, den er mit dem Ex-Profi hatte und ordnet das ganze zunächst ein: “Es gab eine Phase nach der Klub-WM in Katar und vor dem Spiel bei Eintracht Frankfurt, in der wir vier Corona-Fälle hatten. Die Situation war für uns alle sehr angespannt.” In dieser Phase sei ihm schliesslich “ein Satz herausgerutscht, auf den ich nicht stolz bin und der mir auch leidtut.” Die “Bild” machte diesen Satz in dieser Woche publik: “Jetzt halt endlich mal das Maul!” soll Flick während einer Busfahrt in Richtung Salihamidzic geschrien haben.

Vor dem Lazio-Spiel kam es offenbar auch auf Geheiss von Karl-Heinz Rummenigge hin zu einem Gespräch der beiden Streithähne. “Wir haben uns ausgesprochen und die Hand gegeben und wollen nun nur noch nach vorne blicken”, sagt Flick. Der Bayern-Coach hofft, dass die Schlagzeilen in dieser Sache nun der Vergangenheit angehören: “Wir haben die vielleicht erfolgreichste Phase von Bayern München. Spieler und Staff haben es verdient, dass Ruhe einkehrt.”

psc 19 März, 2021 15:28