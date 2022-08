Nagelsmann lobt Leroy Sané in höchsten Tönen

Wegen einiger Ausfälle im Team durfte Leroy Sané beim FC Bayern bei der 7:0-Gala in Bochum wieder einmal von Beginn weg ran und traf bereits nach 4 Minuten. Trainer Julian Nagelsmann verteilt ein Extralob an den Flügelstürmer.

Der Bayern-Coach war vom Auftritt des 25-Jährigen angetan. “Er hat sich ein bisschen aus seiner eigenen Krise rausgeholt und eine super Leistung gebracht”, sagt Nagelsmann: “Er ist ein Spieler, der durch seine Art immer ein bisschen polarisiert. Wenn er 100 Prozent Bock hat, ist er einer der besten Spieler in Europa.” In dieser Form wird der Übungsleiter weiterhin auf Sané zählen: “Er hat alle Fähigkeiten, diese Technik gepaart mit dem Speed. Mir ist immer wichtig, dass Leroy auch die talentfreien Aktionen macht, also hinterhersprintet und den Ball holt.” Wenn man ihn “ein bisschen in Ruhe lässt und ihm ein bisschen Vertrauen schenkt, hat er herausragende Fähigkeiten.”

