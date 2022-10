Nagelsmann muss sechs Ausfälle gegen Inter hinnehmen

Der FC Bayern hat gegen Inter Mailand gleich sechs Ausfälle zu verkraften. Julian Nagelsmann bezieht dazu Stellung.

In der Champions League ist der FC Bayern als Gruppensieger bereits sicher eine Runde weiter. Gegen Inter Mailand wollen die Münchner dennoch gewinnen – das aber nicht mit voller Kapelle. Julian Nagelsmann bestätigte auf der Pressekonferenz: «Sané ist noch keine Option. Er könnte am Wochenende wieder in den Kader rutschen, aber gegen Inter noch nicht. Gleiches gilt für Hernández. De Ligt wird auch nicht zur Verfügung stehen, er hatte Probleme mit dem Knie.»

Daneben haben die Münchner «ein paar angeschlagene und müde Spieler, die maximal 45 Minuten spielen werden. Die werde ich aber nicht nennen. Wir werden rotieren, auch weil die letzten Wochen sehr intensiv waren», so Nagelsmann. Neben dem genannten Trio werden Manuel Neuer, Bouna Sarr und Thomas Müller fehlen.

adk 31 Oktober, 2022 13:58