Nagelsmann schimpft über den Schiedsrichter: “Nicht die beste Leistung”

Der FC Bayern kam in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach nicht über ein 1:1 hinaus. Trainer Julian Nagelsmann hat im Anschluss gegen den Schiedsrichter gewettert.

“Ich glaube, er weiss selber, dass das heute nicht die beste Leistung von ihm wars, sagte Julian Nagelsmann nach dem Remis gegen Borussia Mönchengladbach am Mikrofon von “Sport1”: “Es gab keine einzige 50-zu-50-Situation, die für Bayern gepfiffen wurde.”

Bei “Sky” sagte Nagelsmann, er habe sich über Referee Daniel Schlager “geärgert”: “Alle 50 zu 50-Situationen wurden für Gladbach entschieden. Jede einzelne! Die liegen 25 Mal am Boden und nehmen nur Zeit von der Uhr. In der 50. Minute haben sie dann schon Krämpfe. Also ich weiss nicht.”

In der 80. Minute holte sich der Coach des FC Bayern eine Gelbe Karte ab, weil er den vierten Offiziellen Jan Neitzel-Petersen anmeckerte. Nagelsmann gestand hernach: “Ich habe dann nur gefragt, ob das Headset funktioniert. War auch eine A****loch-Frage von mir. Berechtigte Gelbe Karte.”

adk 28 August, 2022 11:12