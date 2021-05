Nagelsmann zieht zum Leipzig-Abschied ein Fazit

Julian Nagelsmann verlässt RB Leipzig, um neuer Cheftrainer beim FC Bayern zu werden. Zu seinen zwei Jahren in Sachsen zieht der 33-Jährige ein Resümee.

2019 war Julian Nagelsmann von der TSG Hoffenheim zu RB Leipzig gewechselt. Mit den ‘Roten Bullen’ realisierte der Trainer neben der Halbfinal-Teilnahme der Champions League im Vorjahr in diesem Jahr die Vizemeisterschaft. “Wir haben uns fussballerisch in allen Bereichen weiterentwickelt – nur der Wert der Tore ist der einzige Bereich, in dem wir uns deutlich verschlechtert haben.” (Zitate via “RBlive”)

Blieb er während seinen zwei Spielzeiten in Leipzig ohne Titel, sieht er seine Fussstapfen “auf überschaubarem Niveau”. Zum 1. Juli geht es zum FC Bayern, während bei Leipzig Jesse Marsch übernimmt.

adk 23 Mai, 2021 17:06