Neben Sabitzer: Die Bayern blicken auch auf Gladbach-Profi Jonas Hofmann

Der FC Bayern sieht sich auf dem Transfermarkt weiterhin um und könnte bis zum Ende der Periode am 31. August durchaus noch aktiv werden. Neben Marcel Sabitzer von RB Leipzig spielt auch Jonas Hoffmann von Gladbach eine Rolle.

Der 29-Jährige besticht durch seine Vielseitigkeit und gehörte unter Jogi Löw zuletzt auch dem Kader der deutschen Nationalmannschaft an. Laut “Sport Bild” spielt die Personalie Jonas Hofmann in den Überlegungen von Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic und den übrigen Verantwortlichen eine Rolle. In München soll wieder vermehrt auf deutsche Spieler gesetzt werden.

Der Offensiv-Allrounder steht in Gladbach noch bis 2023 unter Vertrag.

psc 24 August, 2021 15:23