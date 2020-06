“Sky Sports” berichtet in England, dass die Münchner den deutschen Nationalspieler direkt zum bestbezahlten Profi machen werden und Leroy Sané in seinem noch ein Jahr gültigen Kontrakt bei Manchester City ausserdem über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 109 Mio. Euro verfügt.

Beide Infos sind laut “Sport Bild”-Fussballchef Christian Falk allerdings falsch. Richtig sei hingegen, dass der 24-jährige Flügelstürmer in München einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen wird. Die Spitzenverdiener Manuel Neuer, Thomas Müller und Robert Lewandowski wird er allerdings nicht direkt überflügeln.

Because of many request about reports on @LeroySane19. NOT TRUE: @FCBayern making him the most paid player at the club. Also NOT TRUE: the player has a 109M minimum fee release clause in his contract. TRUE: Sané will sign a five year deal with Bayern

— Christian Falk (@cfbayern) June 5, 2020